У Зеленского прокомментировали ордер МКС на арест Путина: "Это начало конца РФ"

Ордер на арест президента России Владимира Путина от Международного уголовного суда означает начало конца РФ в нынешнем виде на мировой арене.

Так соответствующее решение прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мир изменился... Поэтому МКС выдал конкретный ордер на арест... "стратега" Путина? 1. Это конкретный сигнал RU элитам. Что с ними будет дальше. И почему "как раньше" не будет... 2. Это начало конца России в нынешнем виде на мировой арене 3. Это непосредственная юридическая процедура. Дождитесь…" – говорится в заявлении Подоляка в Сети.

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В то же время, руководитель ОП Андрей Ермак пояснил, что ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой означают, что оба могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

"Хочу напомнить, что Украина системно сотрудничает с МКС. Также работает Координационный совет Украины по вопросам защиты и безопасности детей, задачей которого является прекращение насильственной передачи или депортации детей из Украины в РФ и возвращение и воссоединение семей в соответствии с интересами ребенка и с международным правом", – говорится в заявлении Ермака.

Он отметил, что в расследуемых в Украине производствах зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. А реальные цифры могут быть кратно больше.

В то же время вернуть в Украину удалось 308 детей.

Напомним, 17 марта МКС в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей. Генпрокурор Украины Андрей Костин объяснил – теперь у Путина статус подозреваемого и за пределами РФ его должен арестовать и передать в суд.

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