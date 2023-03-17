Кулеба прокомментировал разрешение Международного уголовного суда на арест Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге по поводу ордера на арест российского диктатора Путина. Он подчеркнул, что военные преступники должны быть наказаны.

Об этом он написал в Twitter

"Колеса правосудия крутятся: Я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за насильственное перемещение украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за похищение детей и другие международные преступления", — написал Кулеба.

Wheels of Justice are turning: I applaud ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 17 марта, 2023

Разрешение на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львово-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Их считают виновными в военных преступлениях против граждан Украины.

В Кремле уже отреагировали на решение суда. Там заявили, что на территории РФ "его юрисдикция не распространяется".

Читайте также: