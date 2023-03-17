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Кулеба прокомментировал разрешение Международного уголовного суда на арест Путина

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1555
Время на прочтение
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Кулеба прокомментировал разрешение Международного уголовного суда на арест Путина

Фото: Getty Images

Кулеба подчеркнул, что международные преступники будут наказаны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге по поводу ордера на арест российского диктатора Путина. Он подчеркнул, что военные преступники должны быть наказаны.

Об этом он написал в Twitter

"Колеса правосудия крутятся: Я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за насильственное перемещение украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за похищение детей и другие международные преступления", — написал Кулеба.

Разрешение на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львово-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Их считают виновными в военных преступлениях против граждан Украины.

В Кремле уже отреагировали на решение суда. Там заявили, что на территории РФ "его юрисдикция не распространяется".

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Дата публикации
Просмотры
1555
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