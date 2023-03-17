Страны Евросоюза могут передать Украине миллион снарядов – Handelsblatt

Несколько стран Европейского союза хотят провести конкретизацию инициативы по закупке и передаче снарядов Украине для противостояния российской агрессии. До конца этого года планируется передать на нужды ВСУ один миллион снарядов.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

В сообщении указывается, что об этом говорится в проекте заключения саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта. Инициативу передачи Украины одному миллиону снарядов уже поддержали Финляндия, страны Балтии, Польша и Румыния.

Кроме того, в проекте документа подчеркивается необходимость немедленно начать поставки боеприпасов для украинских военных, в том числе посредством совместных закупок.

Издание сообщает, что текст документа еще не утвержден окончательно и может измениться до начала саммита ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не оказывали Украине военную поддержку быстро, потому что они не были готовы к конфликту масштабов Первой мировой войны.

Кроме того, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов.

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