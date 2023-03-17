Країни Євросоюзу можуть передати Україні мільйон снарядів - Handelsblatt

Декілька країн Європейського союзу хочуть провести конкретизацію ініціативи щодо закупівлі та передачі Україні снарядів для протистояння російській агресії. До кінця цього року планується передати на потреби ЗСУ один мільйон снарядів.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

У повідомленні вказується, що про це йдеться у проекті висновків саміту Європейського союзу, який має відбутись 23-24 березня. Ініціативу щодо передачі Україні одного мільйона снарядів вже підтримали Фінляндія, країни Балтії, Польща та Румунія.

Крім того, у проекті документа підкреслюється необхідність негайно почати поставки боєприпасів для українських військових, в тому числі за допомогою спільних закупівель.

Видання повідомляє, що текст документа ще не затверджений остаточно і може змінитись до початку проведення саміту ЄС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні союзники не надавали Україні військової підтримки швидко, тому що вони не були готові до конфлікту масштабів Першої світової війни.

Крім того, раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів.

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