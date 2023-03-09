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ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні

Фото: Associated Press

Боррель сподівається, що план ЄС узгодять на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Євросоюзу 20 березня.

Країни Європейського Союзу погодилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів, щоб допомогти Україні, але все ще мають вирішити, "як перетворити це на реальність".

Про це повідомляє Reuters.

"Відповідно до плану, розробленого главою МЗС ЄС Жозепом Борреллем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1 мільярд євро (1,06 мільярда доларів), щоб доправити більше своїх артилерійських снарядів до Києва, а ще 1 мільярд євро фінансуватиме спільну закупівлю нових снарядів", - йдеться у джерелі.

Додамо, що окупанти кидають у бої під Бахмутом на Донеччині найбільше боєздатні підрозділи. Зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнера". Актуальність оборони міста з кожним днем тільки зростає.

Водночас бійці ЗСУ зазначають, що Бахмут не можна здавати ворогу.

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