Президент Зеленський наголосив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував ордер Гаазького суду на арешт Путіна і наголосив, що ця справа має реальну перспективу.

Про це він сказав 17 березня під час свого вечірнього звернення.

"Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста", - сказав Зеленський.

За його словами, у кримінальних провадженнях, які розслідуються українськими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Однак реальна кількість депортованих може бути значно більшою.

"Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - наголосив президент.

Зеленський подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, "усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість".

"Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним. Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути всіх. Очевидно, що будемо й надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності всіх винних у цій депортації – від керівника держави-терориста до всіх виконавців", - наголосив Зеленський.

Зеленський за 17 березня: Звершилося - в очікуванні арешту Путіна

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Їх вважають винними у воєнних злочинах проти громадян України.

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