Визит Си Цзиньпина в Москву: эксперт объяснил, как Китай будет спасать Россию

Китай не хочет, чтобы Россия проиграла, поэтому будет пытаться заморозить войну призывами к прекращению огня и мирным переговорам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они начнут с прекращения огня. А дальше можно даже не продвигаться. Это будет отвечать российским требованиям полностью, ведь Путину нужен перерыв. Он хочет застолбить те территории, которые он сейчас захватил, и Китай прежде всего будет настаивать на прекращении огня и начале переговоров”, — считает эксперт.

По его словам, вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с уставом ООН Китай будет рассматривать в последнюю очередь.

"Китай будет просто давить на то, что нужно предотвратить человеческие смерти. Таким образом, он будет спасать Россию”, — пояснил Жданов.

По его мнению, Си Цзиньпин не будет предлагать ничего конкретного по урегулированию конфликта, просто призывая к миру.

“Такую позицию Китая подтверждает то, что сначала Си Цзиньпин едет в Москву, тем более что он едет лично. Но лично приехать в Киев он не хочет. Никаких чудес об изменении позиции Китая ожидать не стоит. Он будет, скорее всего, собственную позицию отстаивать, пытаться увеличить свой политический вес в процессе переговоров с Соединенными Штатами”, — подчеркнул Жданов.

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По его словам, поддержка Китаем будет создавать проблемы для США и для коллективного Запада.

"Китай будет это использовать в собственную пользу. Как только Китай договорится с Соединенными Штатами, дальше ему будет вообще неинтересна судьба РФ", — отметил эксперт.

В то же время, Олег Жданов считает, что после визита Си Цзиньпина Кремлю не стоит надеяться на открытую военную помощь от Китая.

“Я думаю, что Россия не отказалась бы от китайских вариантов тех же танков Т-72, которые есть в очень большом количестве. Китай действует не напрямую. Если начать разбираться, то выяснится, что этими поставками занимались китайские компании, а не государство. Кстати, США пытаются прекратить эти поставки и ввести санкции против этих компаний, а не против Китая вообще. Поэтому Китай снова ведет свою косвенную политику, продвигая свои собственные интересы. Я думаю, что Китай не решится открыто и прямо предоставить оружие РФ”, — подчеркнул он.

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