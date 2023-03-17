Россияне переходят к обороне на Бахмутском направлении — военный "Мамай"

Российские оккупанты на Бахмутском направлении переходят к частичной обороне. Украинским силам удается сдерживать врага.

Об этом сообщил боец-гранатометчик Юрий Сиротюк с позывным "Мамай".

По словам Мама, на каждую атаку россиян идет контратака. Враг в основном использует минометный огонь и кассетные боеприпасы. Также боец отметил, что интенсивность очень велика и стрелковый бой продолжается круглосуточно.

“Россияне фактически пишут план этой войны с чистого листа на колене. Когда они поняли, что фронт начинает проседать – Харьковская, Херсонская операции, отход от Киева – они отошли, потому что поняли, что плотность войск сегодня начинает переходить в ВСУ. Они отмобилизовали 300 тысяч и загнали их сюда, забрали большую часть дембелей (около 100 тысяч человек). На сегодняшний день оказывается, что даже около 400 тысяч мало”, — сказал военный эксперт Олег Жданов.

Относительно ситуации с военной техникой и живой силой, эксперт отметил, что оккупанты вынуждены либо отвести войска, чтобы пополниться, либо привести новые силы, но о "снарядном голоде" речь не идет. Мобилизированные оказались менее качественно подготовленными, чем пришедшие на территорию Украины в феврале прошлого года регулярные военные, поэтому он уверен, что на Бахмутском направлении — это все максимальные усилия РФ на всей линии фронта.

"Они растворились на линии фронта вдоль около 1000 км. Потери, которые сегодня несет РФ, заставляют их опрокидывать. Все остальные оперативные направления, кроме Бахмутского, почти "захлебнулись". Они ведут атакующие действия, но на уровне разведки боем. Нет такого безумного давления, потому что нечем давить", — сказал Мамай.

По словам бойца, россияне активно используют авиацию, как раньше привлекали танки с закрытых позиций, однако украинские силы дают отпор.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба просит партнеров Украины ускорить поставки боеприпасов, ведь каждый день задержки означает чью-то гибель на фронте.

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