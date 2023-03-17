Китай колеблется, предоставлять ли оружие России - Кулеба

Китайские власти пока сомневаются, оказывать ли России вооруженную помощь в ее военной агрессии против Украины, окончательное решение еще не принято.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего интервью BBC.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент… когда он готов вооружить Россию", – сказал он.

Вместе с тем Кулеба сообщил, что официальный Пекин противится прямому контакту Си Цзиньпиня с украинским президентом Владимиром Зеленским, хотя украинский лидер готов поговорить с главой Китая.

Напомним ранее эксминистр иностранных дел Павел Климкин заявил, что визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву для Украины не будет означать ничего плохого. Встреча президента Владимира Зеленского с Си была бы важной для нашего государства.

Кроме того, мы ранее информировали, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. Он намерен провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным.

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