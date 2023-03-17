Китай вагається, чи надавати зброю Росії - Кулеба

Китайська влада поки вагається, чи надавати Росії збройну допомогу у її військовій агресії проти України, остаточне рішення ще не ухвалене.

Таку думку висловив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого інтервʼю BBC.

"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію", - сказав він.

Разом з тим Кулеба повідомив, що офіційний Пекін опирається прямому контакту Сі Цзіньпіня з українським президентом Володимиром Зеленським, хоча українській лідер готовий поговорити з главою Китаю.

Нагадаємо раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що візит голови Китаю Сі Цзіньпіна до Москви для України не означатиме нічого поганого. Натомість зустріч президента Володимира Зеленського із Сі була б важливою для нашої держави.

Крім того, ми раніше інформували, що Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним.

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