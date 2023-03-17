У РФ назвали дату візиту Сі Цзіньпіня до Москви

В Кремлі заявили, що під час візиту буде підписано низку важливих угод, а також обмін думками щодо співпраці.

Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня, де він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужбі Кремля.

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"Під час переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм", - йдеться в анонсі.

Крім того, у Кремлі повідомили, що китайський лідер підпише у Москві кілька важливих документів, а також відбудеться "обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше від початку повномасштабної війни.

Крім того, ми раніше інформували, що спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Даніел Райс впевнений, що Китай не стане постачати зброю Росії для її війни проти України, бо бачить помилки, які постійно робить російський диктатор Володимир Путін.

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