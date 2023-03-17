В РФ назвали дату визита Си Цзиньпиня в Москву

В Кремле заявили, что во время визита будет подписан ряд важных соглашений, а также обмен мнениями по сотрудничеству.

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта, где он планирует провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — говорится в анонсе.

Кроме того, в Кремле сообщили, что китайский лидер подпишет в Москве несколько важных документов, а также "обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что специальный советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Даниэл Райс уверен, что Китай не станет поставлять оружие России для ее войны против Украины, поскольку видит ошибки, которые постоянно совершает российский диктатор Владимир Путин.

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