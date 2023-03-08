Китай переименовал российские города на своих картах

Новая версия карты мира возвращает китайские названия для восьми городов и территорий, присоединенных Российской империей в 19 веке.

Министерство природных ресурсов КНР опубликовало новые правила по топонимике карт. Согласно ведомственному циркуляру, на официальных топонимических картах будут использоваться китайские названия для российских городов и территорий.

Соответствующий документ появился на сайте китайского министерства.

"Государственные границы КНР проводятся в соответствии со стандартным образцом карты, утвержденной и опубликованной Государственным советом. Исторические границы Китая проводятся в соответствии с фактическими границами на основании исторических материалов", — говорится в циркуляре.

Отныне на китайских картах Владивосток снова называется Хайшенвай (в переводе – Залив Морского огурца), а остров Сахалин – Куэдао. Горная цепь в южной части Дальнего Востока России Становый хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (т.е. Внешний хребет Синань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы.

В целом изменения касаются 8 российских городов и территорий.

Как сообщает Asia Times, когда-то эти территории принадлежали Китаю, но при маньчжурской императорской династии Цин они были захвачены Россией с помощью ряда договоров, которые в Китае считались неравноправными.

После падения династии Цин правительство Китайской Республики отказалось признать, что Россия законно владеет этими территориями, а затем коммунистическое правительство во времена Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина начало переговоры с РФ по территориальным вопросам.

Лишь в декабре 1999 года бывший генсек коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь подписал с тогдашним президентом России Борисом Ельциным "Соглашение о китайско-российской государственной границе на его Западной части". В этом соглашении были признаны все территориальные договоры, подписанные Китаем и Россией со времен поздней династии Цин.

Таким образом, Цзян признал законное право Москвы на владение вышеперечисленными географическими объектами, общая площадь которых составляет более одного миллиона квадратных километров.

Политический обозреватель из провинции Цзянсу Оу Ханьцзун отметил, что китайский народ потерял 1,7 миллиона квадратных километров территории, а именно земли, которые сейчас называют Дальневосточным регионом России, Монголией, и некоторые районы современных Кыргызстана и Казахстана.

По словам Оу, повторное использование китайских названий дальневосточных городов напомнит китайцам об их желании вернуть утраченные территории.

Напомним, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что после войны с Украиной Россию ждет распад. РФ распадется на небольшие государства и заинтересованы в этом нынешние местные элиты.

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