Нова версія карти світу повертає китайські назви для восьми міст та територій, приєднаних Російською імперією у 19 столітті.

Міністерство природних ресурсів КНР опублікувало нові правила щодо топоніміки карт. Відповідно до відомчого циркуляру, на офіційних топонімічних картах будуть використовувати китайські назви для російських міст та територій.

Відповідний документ з'явився на сайті китайського міністерства.

"Державні кордони КНР проводяться відповідно до стандартного зразка карти, затвердженої та опублікованої Державною радою. Історичні кордони Китаю проводяться відповідно до фактичних кордонів на підставі історичних матеріалів", - йдеться у циркулярі.

Відтепер на китайських картах Владивосток знову називається Хайшенвай (у перекладі - Затока Морського огірка), а острів Сахалін - Куедао. Гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу Росії Становий хребет буде позначено як Вайсинань-лін (тобто Зовнішній хребет Синань). Місто Благовіщенськ називатиметься Хайланпао, Хабаровськ - Болі, Уссурійськ — Шуанченцзи.

Загалом зміни стосуються 8 російських міст та територій.

Як повідомляє Asia Times, колись ці території належали Китаю, але за часів маньчжурської імператорської династії Цін вони були захоплені Росією за допомогою низки договорів, які в Китаї вважалися нерівноправними.

Після падіння династії Цін уряд Китайської Республіки відмовився визнати, що Росія законно володіє цими територіями, а потім комуністичний уряд за часів Мао Цзедуна і Ден Сяопіна розпочав переговори з РФ щодо територіальних питань.

Лише у грудні 1999 року колишній генсек комуністичної партії Китаю Цзян Цземінь підписав із тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним "Угоду про китайсько-російський державний кордон на його Західній частині”. У цій угоді були визнані всі територіальні договори, підписані Китаєм і Росією з часів пізньої династії Цін.

Таким чином Цзян визнав законне право Москви на володіння перерахованими вище географічними об'єктами, загальна площа яких становить понад один мільйон квадратних кілометрів.

Політичний оглядач з провінції Цзянсу Оу Ханьцзун зазначив , що китайський народ втратив 1,7 мільйона квадратних кілометрів території, а саме землі, які зараз називають Далекосхідним регіоном Росії, Монголією, і деякі райони сучасних Киргизстану та Казахстану.

За словами Оу, повторне використання китайських назв далекосхідних міст нагадає китайцям про їхнє бажання повернути втрачені території.

Нагадаємо, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що після війни з Україною на Росію чекає розпад. РФ розпадеться на невеликі держави і зацікавлені у цьому будуть теперішні місцеві еліти.

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