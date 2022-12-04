Російський опозиціонер прогнозує розпад РФ: який регіон першим захоче незалежності та кому це вигідно

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що після війни з Україною на Росію чекає розпад. РФ розпадеться на невеликі держави і зацікавлені у цьому будуть теперішні місцеві еліти.

Про це він сказав "Апостроф TV".

На думку Яковенка, теперішню Росію чекає доля Радянського союзу. У розпаді Росії найперше нібито зацікавлені місцеві еліти, які захочуть отримати незалежність від Кремля. Російський опозиціонер вважає, що першим процес відділення від РФ може розпочатись у Татарстані, який ще у 90-х роках підтримував незалежність та вихід зі складу Росії.

"1992 року Татарстан значною більшістю голосів проголосував за те, щоб стати окремим суверенним. я в той час проводив велике дослідження і можу підтвердити, що настрої переважної більшості людей – понад 60% – хотіли стати самостійною державою, але вони тоді не змогли це зробити, тому що Росії вдалося їх утримати силою. Якраз були Перша та Друга чеченські війни та Татарстану дали зрозуміти, що такого бути не може", - заявив Яковенко.

На його думку, якщо буде такий прецедент, то інші російські території захочуть стати незалежними. Це насамперед вигідно місцевим елітам, які можуть отримати доступ до ресурсів своїх регіонів та більше не ділитись із Москвою.

Розпад Росії

Багато західних аналітиків та російських опозиціонерів вважають, що після війни може наступити крах путінської Росії.

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що розпад Російської Федерації уже розпочався, далі відбуватиметься все за інерцією. Він вважає, що найстрашніша небезпека для Російської Федерації під час розпаду - це Далекий Схід, бо на нього має плани Китай.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов вважає, що

Росія може розпастися після війни проти України, і тоді доведеться будувати відносини з кількома державними утвореннями. Замість теперішньої Росії на цій території може утворитись 3-5 нових держав.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров і керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готуються до розпаду Росії, а тому створюють власні армії.

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