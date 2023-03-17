В ОВА призвали не публиковать в Сети работу средств ПВО.
В Киевской области работает ПВО вечером 17 марта из-за запуска российских дронов.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
"Работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", – призвали в администрации.
Заметим, в части Украины сейчас объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак вражескими дронами.
Заметим, накануне в Воздушных силах сообщили, что вокруг Киева сосредоточено много ЗРК, ведь большинство атак РФ направлено именно на столицу. Враг это осознает, поэтому прибегает к уловкам.
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