В ОВА призвали не публиковать в Сети работу средств ПВО.

В Киевской области работает ПВО вечером 17 марта из-за запуска российских дронов.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", – призвали в администрации.

Заметим, в части Украины сейчас объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак вражескими дронами.

Заметим, накануне в Воздушных силах сообщили, что вокруг Киева сосредоточено много ЗРК, ведь большинство атак РФ направлено именно на столицу. Враг это осознает, поэтому прибегает к уловкам.

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