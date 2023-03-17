На Київщині працює ППО

В ОВА закликали не публікувати в Мережі роботу засобів ППО.

У Київській області працює ППО ввечері 17 березня через запуск російських дронів.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів", – закликали в адміністрації.

Зауважимо, в частині України зараз оголошена повітряна тривога через загрозу атак ворожими дронами.

Зауважимо, напередодні в Повітряних силах повідомили, що довкола Києва зосереджено багато ЗРК, адже більшість атак РФ спрямована саме на столицю. Ворог це усвідомлює, тому вдається до хитрощів.

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