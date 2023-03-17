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В частині України оголошена повітряна тривога: загроза атаки дронами

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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В частині України оголошена повітряна тривога: загроза атаки дронами

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Зокрема, про загрозу з боку ворожах БПЛА оголошено на Київщині.

В частині України оголошена повітряна тривога ввечері 17 березня через загрозу атки ворожими безпілотниками.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Сирени зараз лунають на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в АР Крим.

Про загрозу атак дронами попередила Київська ОВА.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та рідних!" – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, незадовго до цього кілька гучних вибухів пролунали в окупованому Бердянську. 

Випуск ТСН 19:30 за 17 березня 2023 року | Новини України

Випуск ТСН 19:30 за 17 березня 2023 року | Новини України

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Дата публікації
Перегляди
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