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Понад 180 "прильотів" і пострілів за добу: росіяни обстріляли три громади Сумщини

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Понад 180 "прильотів" і пострілів за добу: росіяни обстріляли три громади Сумщини

На Сумщині сталося 117 "прильотів" за добу / Фото: Сумська ОВА

Окупанти невпинно атакують прикордоння Сумщини.

У п'ятницю, 17 березня, загарбники обстріляли три громади на Сумщині. У регіоні зафіксували понад 180 "прильотів" і пострілів. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Білопільська громада: ворог бив із мінометів (1 "приліт"), гранатометів (150 пострілів) і артилерії (7 "прильотів" із САУ).
  • Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл із САУ (9 "прильотів") та мінометів (17 "прильотів").
  • Есманська громада: зафіксовано 2 "прильоти" із міномету.

Обійшлося без наслідків.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні. 

Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові. 

Нагадаємо, загарбники вчергове атакували дронами територію України. Сили ППО збили більшість іранських безпілотників.  

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Дата публікації
Перегляди
6
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