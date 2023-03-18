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Повітряна тривога в більшості областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2158
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога в більшості областей України

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

У чотирнадцяти українських регіонах лунають сирени.

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 18 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Дніпроптровській, Херсонській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Волинській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму. 

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Дата публікації
Перегляди
2158
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