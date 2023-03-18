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Воздушная тревога в большинстве областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4450
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога в большинстве областей Украины

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

В четырнадцати украинских регионах раздаются сирены.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 18 марта – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Днепроптровской, Херсонской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Волынской, а также Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
4450
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