Воздушная тревога в большинстве областей Украины

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 18 марта – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Днепроптровской, Херсонской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Волынской, а также Луганской областях и временно оккупированном Крыму.