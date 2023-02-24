Финансовый гороскоп на март 2023 года

До 21 марта необходимо завершить как можно больше дел, расплатиться с долгами, отпустить то, что уходит, избавиться от бесперспективных связей. К концу месяца многое прояснится, а то, что было актуально ранее и казалось перспективным, уже не будет иметь значения.

В марте произойдут важнейшие астрологические события, которые повлияют на дальнейшее течение жизни в глобальных масштабах. Социальная деятельность, профессиональная сфера, международные связи, финансовая и политическая системы в первую очередь окажутся под влиянием мощных планетарных энергий и будут трансформироваться весной 2023 года.

Будьте щедры и отпускайте все с легким сердцем. Возможно, какие-то из ваших замыслов оказались не очень успешными и влачат жалкое существование. Расстаньтесь с ними, ведь очень скоро наступит новая фаза жизни всего мирового сообщества – там будут новые идеи, стремления, возможности. Зачем же отягощать их прошлыми ошибками?

Каждому человеку необходимо прислушиваться к признакам нового, входящего в его жизнь. Это может быть просто идея, а может быть встреча с важным человеком, потенциальным деловым партнером или инвестором. Волна будущего приходит весной 2023 года, и с третьей декады марта это станет очевидным.

Многие люди в течение месяца будут испытывать беспокойство, может казаться, что теряется цель и смысл жизни, все разваливается и рушится. Но речь идет не о жизни, а лишь о завершении определенного жизненного этапа. Пройдет немного времени, и возникнут новые цели, в жизни появится обновленный смысл.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

До 21 марта желательно не принимать никаких важных решений, просто потому, что вы можете и не догадываться, что вас ждет в скором будущем. Ну или, по крайней мере, подождите до конца месяца и постарайтесь, чтобы ваше решение учитывало то новое, что начинает проявлять себя. Со знака Овна начинается Зодиак, каждый год весеннее равноденствие (момент вхождения Солнца в знак Овна) открывает новый астрологический год. В третьей декаде марта вы почувствуете себя свободным и полным оптимизма, ведь накануне у вас начало нового жизненного цикла, поэтому не отказывайтесь от новых перспективных предложений.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный месяц для финансовой сферы, решения имущественных вопросов, расширения бизнеса, обретения популярности. Вы испытываете сильное желание начать что-то новое, однако следует помнить, что лучше это отложить до апреля, т.к. ситуация еще не созрела для перемен. Вполне возможно, что в марте вы уже поймете, что вас ждет в последующие месяцы 2023 года. Подходящее время для того, чтобы и с интересом окунуться в обучающий процесс, причем полученные знания пригодятся вам еще до конца 2023.

БЛИЗНЕЦЫ

Март полон ярких событий, однако то, что захватит ваше воображение сейчас, вряд ли окажется долговечным. Возможно, вы наконец-то решитесь испробовать то, о чем давно мечтали и получить интересный опыт. Новые впечатления помогут переключить ваше внимание и увидеть происходящее в вашей жизни совершенно под другим углом. Месяц не очень прибыльный, поэтому старайтесь экономно расходовать свои ресурсы. Не расстраивайтесь, если вы не получите ту сумму, на которую рассчитывали – уже с апреля все изменится в лучшую сторону.

РАК

В этом месяце вы особенно отчетливо почувствуете, что ваша жизнь замедляется и какой-то ее этап подходит к завершению. Однако не поддавайтесь унынию и усталости. Отдохните, лучше всего с семьей или близкими друзьями, накопите сил. Хорошо бы раздать другим людям, не жалея, все, что вы им должны: вещи, деньги, обязательства. Не спешите приобретать что-нибудь новое. Ведь, скорее всего, уже в конце марта вы будете предчувствовать, что ожидает вас в ближайшие пару лет. Так позвольте себе помечтать и не спеша обдумать свои перспективы.

ЛЕВ

В этом месяце важно все расставить по своим местам. Март может быть несколько двусмысленным, поскольку, с одной стороны, в вашей жизни завершается длительный период, и, вполне вероятно, что приходится расставаться со многими делами и людьми. Но с другой стороны - вы полны идей и оптимизма, вам хочется немедленно что-нибудь предпринять. Так используйте свой запас позитива для того, чтобы радостно, с легким сердцем, отдать другим людям то, что вы им должны, и оставить в прошлом то, что вы не возьмете с собой в будущее.

ДЕВА

Наведите порядок в делах, вспомните, кому вы что-нибудь задолжали, и приложите усилия для того, чтобы раздать долги. Не надо стремиться заглянуть за горизонт или оставлять что-нибудь впрок. Беритесь за то, что под рукой и действуйте, не спеша и основательно. Хороший месяц для того, чтобы от слов перейти к делу, от теории - к практике и сделать хоть что-нибудь реальное ради высоких идеалов. Не планируйте ничего долгосрочного: все, что вы задумаете сейчас, будет иметь смысл только до сентября 2023-го.

ВЕСЫ

Лучший месяц, когда можно наладить крепкое и продуктивное сотрудничество, найти партнеров из-за рубежа, а также завершить бесперспективные деловые взаимоотношения. Весь мир раскрывается перед вами, и все вокруг кажется чрезвычайно интересным и наполненным смыслом. Подходящий период для того, чтобы расширить сферы своего влияния и обрести популярность. Месяц активной социальной жизни, итоги будут видны не сразу, но обязательно окажутся еще более масштабными, чем вы ожидали.

СКОРПИОН

Вас может беспокоить нечто далекое и абстрактное, однако сейчас настало время, чтобы укрепить свои позиции, посвятить время профессиональной сфере или провести реорганизацию в своем бизнесе. Впереди вас ждет новый жизненный этап, который начнется в апреле-мае 2023 года, так не жалейте сил и ресурсов на создание прочной базы. Активная жизненная позиция обеспечит вам поддержку коллег и партнеров во времена перемен. Кроме всего прочего, планетарные влияния помогут пробудиться вашему таланту и оказать влияние на окружающих людей.

СТРЕЛЕЦ

Используйте свои аналитические способности для того, чтобы обдумать и сопоставить все достижения и неудачи завершающегося цикла. Вполне вероятно, что какие-то из ваших проектов сейчас находятся в состоянии кризиса, но на данный момент важно не поддаваться эмоциям, а отстранение и объективно подвести итог, подумать, что еще вы можете сделать, чтобы отдать прошлому то, что вы не собираетесь брать с собой в будущее. Вы справитесь с задачами этого месяца наиболее успешно, если обладаете каким-либо религиозным или иным духовным опытом. Если же такого опыта у вас нет, то, возможно, настало время получить его.

КОЗЕРОГ

Максимум влияния и распорядительности в делах завершающегося жизненного этапа. И в то же время март для вас – это время надежд, которые вы возлагаете на будущее. Вполне может быть, что дело, которым вы больше всего заняты сейчас, недолговечно, и если это так, то вы наверняка уже догадываетесь об этом. И все же сейчас важно проявить максимум способностей, показать себя с лучшей стороны. Так или иначе, это окажется важным для вашего будущего. Хорошее время для работы с иностранцами, сотрудничества с крупными международными компаниями.

ВОДОЛЕЙ

Вас может беспокоить неопределенность, вы ясно понимаете, что многое сейчас завершается, но еще не знаете, что ждет впереди. Расслабьтесь и позвольте проблемным ситуациям разрешиться без вашего вмешательства. Отдавайте, не жалея, все, что вы можете отдать другим людям, будьте мудры и снисходительны. Не начинайте ничего нового в этом месяце, однако дайте себе возможность вволю помечтать. Пока все развивается не так быстро, как хотелось бы, но в апреле-мае 2023-го у вас еще будет удачный случай начать задуманное.

РЫБЫ

Вас переполняют новые планы и оригинальные идеи. Вы полны оптимизма и готовы на многое, почувствуете, что сможете что-то изменить в жизни. Однако время для этого еще не пришло. Месяц не предвещает больших изменений в жизни, но зато сулит стать интересным. Отложите все важные дела до лучших времен. А пока что вы можете все тщательно спланировать, взвесить и просчитать. А вот предпринимать реальные действия сейчас не стоит. В финансовом отношении месяц благоприятный, поэтому продолжайте работать в том же духе и с теми же людьми.

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