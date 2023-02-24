Фінансовий гороскоп на березень 2023 року

До 21 березня необхідно завершити якнайбільше справ, розплатитися з боргами, відпустити те, що йде, позбутися безперспективних зв'язків. До кінця місяця багато проясниться, а те, що було актуальним раніше і здавалося перспективним, вже не матиме значення.

У березні відбудуться найважливіші астрологічні події, які вплинуть на подальший перебіг життя у глобальних масштабах. Соціальна діяльність, професійна сфера, міжнародні зв'язки, фінансова та політична системи насамперед виявляться під впливом потужних планетарних енергій і трансформуватимуться навесні 2023 року.

Будьте щедрими та відпускайте все з легким серцем. Можливо, якісь із ваших задумів виявилися не дуже успішними і животіють. Розлучіться з ними, адже незабаром настане нова фаза життя всього світового співтовариства – там будуть нові ідеї, прагнення, можливості. Навіщо обтяжувати їх минулими помилками?

Кожній людині необхідно дослухатися до ознак нового, що входить до його життя. Це може бути просто ідея, а може бути зустріч із важливою людиною, потенційним діловим партнером чи інвестором. Хвиля Майбутнього приходить навесні 2023 року, і від третьої декади березня це стане очевидним.

Багато людей протягом місяця відчуватимуть занепокоєння, може здаватися, що втрачаюься мета і сенс життя, все розвалюється і руйнується. Але йдеться не про життя, а лише про завершення певного життєвого етапу. Мине трохи часу, і виникне нова мета, в житті з'явиться оновлений зміст.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

До 21 березня бажано не ухвалювати жодних важливих рішень, просто тому, що ви можете і не здогадуватися, що на вас чекає в найближчому майбутньому. Ну, або принаймні зачекайте до кінця місяця і намагайтеся, щоб ваше рішення враховувало те нове, що починає проявляти себе. Зі знака Овна починається зодіак, щороку Весняне рівнодення (момент входження Сонця на знак Овна) відкриває новий астрологічний рік. У третій декаді березня ви відчуєте себе вільним та повним оптимізму, адже напередодні у вас початок нового життєвого циклу, тож не відмовляйтеся від нових перспективних пропозицій.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий місяць для фінансової сфери, вирішення майнових питань, розширення бізнесу, набуття популярності. Ви відчуваєте сильне бажання почати щось нове, проте слід пам'ятати, що краще це відкласти до квітня, тому що це не так. Ситуація ще не дозріла для змін. Цілком можливо, що в березні ви вже зрозумієте, що на вас чекає в наступні місяці 2023 року. Підхожий час для того, щоб і з цікавістю поринути у навчальний процес, до того ж отримані знання стануть вам у пригоді ще до кінця 2023 року.

БЛИЗНЯТА

Березень сповнений яскравих подій, проте те, що захопить вашу уяву зараз, навряд чи виявиться довговічним. Можливо, ви нарешті зважитеся випробувати те, про що давно мріяли і отримати цікавий досвід. Нові враження допоможуть переключити вашу увагу і побачити те, що відбувається у вашому житті, зовсім під іншим кутом. Місяць не дуже прибутковий, тому намагайтеся ощадливо витрачати свої ресурси. Не засмучуйтесь, якщо ви не отримаєте ту суму, на яку розраховували – вже від квітня все зміниться на краще.

РАК

Цього місяця ви особливо виразно відчуєте, що ваше життя сповільнюється і якийсь його етап підходить до завершення. Однак не піддавайтеся зневірі та втомі. Відпочиньте, найкраще з сім'єю чи близькими друзями, накопичте сили. Добре було б роздати іншим людям, не шкодуючи, все, що ви їм винні: речі, гроші, зобов'язання. Не поспішайте купувати щось нове. Адже, найімовірніше, вже наприкінці березня ви будете передчувати, що чекає на вас у найближчі кілька років. Так дозвольте собі помріяти і не поспішаючи обміркувати свої перспективи.

ЛЕВ

Цього місяця важливо все розставити на свої місця. Березень може бути дещо двозначним, оскільки, з одного боку, у вашому житті завершується тривалий період, і цілком імовірно, що доводиться розлучатися з багатьма справами та людьми. Але з іншого боку, ви сповнені ідей та оптимізму, вам хочеться негайно що-небудь зробити. Так використовуйте свій запас позитиву для того, щоб радісно, з легким серцем віддати іншим людям те, що ви їм винні, і залишити в минулому те, що ви не візьмете з собою в майбутнє.

ДІВА

Наведіть лад у справах, згадайте, кому ви щось заборгували, і докладіть зусиль, щоб роздати борги. Не треба прагнути заглянути за обрій або залишати щось про запас. Беріться за те, що під рукою і дійте, не поспішаючи і ґрунтовно. Гарний місяць для того, щоб від слів перейти до справи, від теорії – до практики і зробити хоч щось реальне заради високих ідеалів. Не плануйте нічого довгострокового: все, що ви задумаєте зараз, матиме сенс лише до вересня 2023 року.

ТЕРЕЗИ

Найкращий місяць, коли можна налагодити міцну та продуктивну співпрацю, знайти партнерів з-за кордону, а також завершити безперспективні ділові взаємини. Весь світ розкривається перед вами, і все довкола здається надзвичайно цікавим та наповненим змістом. Відповідний період для того, щоб розширити сфери свого впливу та набути популярності. Місяць активного соціального життя, підсумки будуть видні не одразу, але обов'язково виявляться ще масштабнішими, ніж очікували.

СКОРПІОН

Вас може турбувати щось далеке та абстрактне, проте зараз настав час, щоб зміцнити свої позиції, присвятити час професійній сфері чи провести реорганізацію у своєму бізнесі. Попереду на вас чекає новий життєвий етап, який розпочнеться у квітні – травні 2023 року, так не шкодуйте сил та ресурсів на створення міцної бази. Активна життєва позиція забезпечить підтримку колег і партнерів у часи змін. Крім усього іншого, планетарні впливи допоможуть прокинутися вашому таланту і вплинути на навколишніх людей.

СТРІЛЕЦЬ

Використовуйте свої аналітичні здібності для того, щоб обміркувати і зіставити всі досягнення та невдачі циклу, що завершується. Цілком імовірно, що якісь із ваших проєктів зараз перебувають у стані кризи, але на цей момент важливо не піддаватися емоціям, а об'єктивно підбити підсумок, подумати, що ще ви можете зробити, щоб віддати минулому те, що ви не збираєтеся брати із собою у майбутнє. Ви впораєтеся з завданнями цього місяця найбільш успішно, якщо маєте якийсь релігійний чи інший духовний досвід. Якщо такого досвіду у вас немає, то, можливо, настав час отримати його.

КОЗОРІГ

Максимум впливу і розпорядження у справах життєвого етапу, що завершується. І водночас березень для вас – це час надій, які ви покладаєте на майбутнє. Цілком можливо, що справа, якою ви найбільше зайняті зараз, недовговічна, і якщо це так, то ви, напевно, вже здогадуєтеся про це. І все-таки, зараз важливо проявити максимум здібностей, показати себе з найкращого боку. Так чи так, це виявиться важливим для вашого майбутнього. Гарний час для роботи з іноземцями, співпраці з великими міжнародними компаніями.

ВОДОЛІЙ

Вас може турбувати невизначеність, ви чітко розумієте, що багато зараз завершується, але ще не знаєте, що чекає попереду. Розслабтеся та дозвольте проблемним ситуаціям вирішитись без вашого втручання. Віддавайте, не шкодуючи, все, що ви можете віддати іншим людям, будьте мудрими та поблажливими. Не починайте нічого нового цього місяця, проте дайте собі можливість досхочу помріяти. Поки що все розвивається не так швидко, як хотілося б, але у квітні – травні 2023 у вас ще буде вдалий випадок розпочати задумане.

РИБИ

Вас переповнюють нові плани та оригінальні ідеї. Ви сповнені оптимізму і готові багато на що, відчуєте, що зможете щось змінити в житті. Однак час для цього ще не настав. Місяць не віщує великих змін у житті, зате обіцяє стати цікавим. Відкладіть усі важливі справи до найкращих часів. А поки що ви можете все ретельно спланувати, зважити та прорахувати. А ось робити реальні дії зараз не варто. У фінансовому сенсі місяць сприятливий, тому продовжуйте працювати так само і з тими самими людьми.

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