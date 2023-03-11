Окупанти знову гатять по Херсону – загинуло троє людей

Внаслідок російської атаки у Херсоні є жертви та постраждалі.
У суботу, 11 березня росіяни знову атакували Херсон. Наразі відомо про двох постраждалих та трьох загиблих.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що внаслідок влучання загорівся автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.
Мешканка Херсона розповіла у коментарі ТСН.ua, що окупанти почали черговий обстріл міста від 10 ранку. У центрі міста пролунало щонайменше три вибухи.
Нагадаємо, свідки розповіли шокувальні подробиці обстрілу автобусної зупинки у Херсоні 9 березня.
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