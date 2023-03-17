18 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 18 марта, в православном календаре день памяти святого Конона Мандонского. Жил он в III веке при правлении императора Деция Траяна в Памфилийском городе Мандон. Недалеко от поселения Конон разбил небольшой огород и ел только то, что вырастил сам. Местные жители считали его добрым и простодушным человеком. Он верил в Бога и старался жить честно, хоть и был невежественным.

Однажды в город пришел новый наместник Публий. Он очень не любил христиан и хотел полностью уничтожить их. Рассказали воины Публию о Кононе и он приказал привести мужа на суд. Там наместник сказал выбирать: отказаться от Бога или умереть. Конон думал недолго и избрал веру в Господа. За это в его ноги вбили множество гвоздей, а затем гнали впереди колесницы Публия, пока мужчина не умер.

Приметы 18 марта

Народные приметы 18 марта / Фото: Pexels

Ясная погода 18 марта означает, что летом не будет града.

Прилетели трясогузки – будет теплая весна.

В лесу уже появились первые подснежники — можно начинать пахать землю.

В полях и дома завелись мыши к неурожаю.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется 18 марта отправляться за покупками в магазин, потому что любая вещь не принесет счастья и не прослужит долго. А еще в старину верили, что лучше не брать в этот день в руки вилы или грабли, потому что иначе летом град может побить все посевы.

Что можно делать завтра

18 марта крестьяне молятся святому Конону, чтобы он помог им в выращивании овощей. Даже если на улице все еще была ненастье, уже начинали пахать огород. Верили, что тогда можно получить хороший урожай.

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