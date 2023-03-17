18 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 18 березня, в православному календарі — день пам’яті святого Конона Мандонського. Жив він у III столітті за часів правління імператора Деція Траяна в памфілійському місті Мандон. Недалеко від поселення Конон розбив невеликий город і їв лише те, що виростив сам. Місцеві мешканці вважали його доброю та простодушною людиною. Він вірив у Бога і намагався жити чесно, хоч і був неосвіченим.

Якось до міста прийшов новий намісник Публій. Він дуже не любив християн і хотів повністю знищити їх. Розповіли воїни Публію про Конона і він наказав привести чоловіка на суд. Там намісник сказав вибирати: відмовитися від Бога чи померти. Конон думав недовго і обрав віру в Господа. За це в його ноги вбили безліч цвяхів, а потім гнали попереду колісниці Публія, поки чоловік не помер.

Прикмети 18 березня

Народні прикмети 18 березня / Фото: Pexels

Ясна погода означає — влітку граду не буде.

Прилетіли трясогузки — буде тепла весна.

В лісі вже з'явилися перші проліски — можна починати орати землю.

В полях і в будинку завелися миші — до неврожаю.

Що завтра не можна робити

Не рекомендовано вирушати на закупівлі до магазину, тому що будь-яка річ не принесе щастя і не прослужить довго. А ще в давнину вірили, що краще не брати цього дня до рук вили або граблі, тому що інакше влітку град може побити всі посіви.

Що можна робити завтра

Селяни моляться до святого Конона, щоб він допоміг їм у вирощуванні овочів. Навіть якщо на вулиці все ще була непогода, вже починали орати город. Вірили, що тоді можна отримати хороший урожай.

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