Астрологічний прогноз на 18 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: Цього дня – благо, він вихідний – не варто розпочинати реалізацію нових проєктів, особливо фінансового напряму: замість прибутку вони зазнають збитків. Важливі рішення краще перенести, а від спілкування з оточенням бажано відмовитися.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: зелено-блакитний, аквамариновий, сіро-блакитний, сизий.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги – стегна.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно за раніше складеною лікарем схемою. Займаючись спортом, важливо дотримуватись обережності – переломи та розтягнення загоюватимуться дуже довго.

Харчування дня: потрібно обмежувати харчування, замінити м'ясо рибою та овочами.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна робити кронування та обрізання плодових дерев.

Магія та містика дня: можна робити захисні та любовні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі наочно "пояснять" людині, що заважає їй духовно рости.

Табу дня: необхідно уникати неуважності – велика ймовірність потрапити у неприємну ситуацію.

Афоризм дня: "У вас обов'язково має бути довгострокова мета, щоб короткострокові поразки не вибивали вас із колії" (Боб Бейлз).

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