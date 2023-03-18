"Це виправдано": Байден висловився про ордер на арешт Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення Палати досудового провадження II Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є виправданим.

Про це пише CNN.

"Я думаю, що це виправдано", — сказав американський президент.

Джо Байден вважає рішення суду "дуже вагомим аргументом". Президент США також зазначив, що Володимир Путін "явно скоїв воєнні злочини".

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Суд заявляє, що Путін несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей з окупованих територій України.

"Є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини та за його нездатність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими", — заявив МКС.

Уповноважена з прав дитини Марія Олексіївна Львова-Бєлова також несе відповідальність за депортацію українських дітей. Ордери на арешт видали на підставі заяв, які подали прокурори МКС 22 лютого 2023 року.

Міноборони України створює підрозділ з міжнародного права для розслідування воєнних злочинів Росії.

Його утворять при Департаменті юридичного забезпечення. Підрозділ допомагатиме Офісу генпрокурора, Міністерству юстиції України та міжнародним інституціям.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна