Прогноз погоди на 18 березня: в Україні припиняться дощі, температура - до +12°

У суботу, 18 березня, в Україні майже припиняться опади, лиша місцями трохи дщитиме. Вночі тримається мороз, але вдень будуть "плюсові" температури.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде мінлива хмарність. В Україні опадів не буде, але Одещині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі в більшості областей температура буде 1-6° тепла. Втім, на заході, півночі та у Вінницькій областях буде мороз: від 0° до 5°. Вдень у переважній більшості областей прогнозують 5-10° тепла, але в півдненних регіонах повітря прогріється до +12°. У Карпатах вночі буде -7-12°, а вдень +2-7°.

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 18 березня буде мінлива хмарність, але без опадів. Швидкість північно-східного вітру буде 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря буде 0-5° морозу, а вдень 5-10° тепла. У Києві вночі прогнозують 0-2° морозу, а вдень 6-8° тепла.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні перший місяць весни буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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