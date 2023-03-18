Ночью в Хмельнитчине сработала противовоздушная оборона

Попаданий на территории области нет.

В ночь на субботу, 18 марта, российская армия атаковала Украину дронами. В Хмельнитчине сработали силы ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью рашисты нанесли удары дронами по нашей стране. Попаданий на территории Хмельницкой области не было. Звуки, которые могли слышать наши жители — это работа ПВО", — говорится в сообщении.

К слову, воздушную тревогу в области объявили 17 марта в 23.05. Она продлилась до 01:38 18 марта. В частности, мониторинговые группы сообщают о дронах в районе Красилова.

Напомним, украинские защитники сбили 11 из 16 "шахедов" во время атаки россиян, которая началась вечером 17 марта и завершилась в ночь на 18 марта. Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области РФ.

Вечером пятницы, 17 марта, около 21.30 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Жителей предупредили об угрозе атаки дронами.

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