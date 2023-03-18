Называли бабушкой: девочка внезапно поседела в 9 лет

25-летняя Зои Миолла из Вест-Гейвена (США) начала седеть, когда ей было всего девять лет. Девушка отказалась от краски для волос и полюбила естественный цвет.

Об этом сообщает The Mirror.

К 12 годам Зои поседела на 10 процентов. Повзрослев, она научилась приобретать свой "уникальный" цвет.

Девушка чувствовала себя неуверенно из-за своей необычной окраски волос и хотела "слиться с толпой" после того, как ее называли бабушкой. Она окрашивала волосы в течение следующих шести лет, но решила отказаться от краски в 18 лет, когда поступила в художественный колледж.

В 21 год ее седые волосы отросли до длины плеч, и она смогла отрезать оставшиеся темные волосы. Так Зои стала на 100% седой.

"Я горжусь своими волосами. Я не всегда принимала его и чувствовала себя уверенно. Теперь это моя отличительная черта. Теперь я ее обожаю. Люди всегда думают, что они ненастоящие и крашеные", — поделилась девушка.

Напомним, 30-летняя Анна Шепaрд из Венгрии, которую называют "реальной Рапунцель", рассказала о том, как ее волосы начали седеть в 13 лет.

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