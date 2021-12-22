Как защитить волосы от мороза: топ-10 правил

Зима – не только одно из самых волшебных времен года, но и настоящий период испытаний для наших волос. В это время оно начинает тускнеть, выпадать, становится иссеченным и ломким. ТСН.ua рассказывает, каким должен быть уход за волосами зимой.

Правило 1 – витамины и еда

Правильный уход за волосами зимой должен начинаться изнутри. Именно поэтому необходимо добавить в ежедневный рацион следующие продукты питания:

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морская капуста;

нежирное мясо и птицу;

нежирный йогурт;

морепродукты;

яйца;

орехи и семена подсолнечника;

сезонные фрукты и овощи.

Правильное питание - основа ухода за волосами зимой / Pexels

Также для красоты волосы нужны витамины, а именно: А, С, Е и D. Витамин А помогает ускорить рост. Витамин С укрепляет и заботится о корнях. Витамин Е возвращает здоровый блеск. А благодаря витамину D происходит стимулирование волосяных фолликул, а потому рост клеток в луковицах значительно ускоряется.

Если добавить эти витамины в рацион с продуктами или просто купить в аптеке и принимать ежедневно, вам не придется думать, как ухаживать за волосами зимой. Оно будет оставаться блестящим и гладким.

Правило 2 - скажите "нет" горячей воде

Если вы будете мыть голову горячей водой, волосы будут сильнее страдать после выхода на улицу. Поэтому старайтесь свести к минимуму колебания температур и мойте волосы прохладной водой. Также это положительно отразится на работе сальных желез. Ведь чем выше температура воды, в которой вы моете голову, тем быстрее волосы будут загрязняться.

Правило 3 – откажитесь от частой мойки

Чтобы уход за волосами зимой был правильным, откажитесь от частого мытья головы / pixabay.com

Как ухаживать за волосами зимой? Лучше в холодный период года мыть голову не так часто, как летом. Так вы сможете уберечь волосы от пересушивания и удаления природного жира из кожи головы, отвечающего за увлажнение волос.

Правило 4 – подберите шампуни для зимнего ухода

Чтобы уход за волосами зимой был максимальным, лучше перейти на шампуни, в составе которых есть растительные масла. Они помогают активно питать волосы. Также следует убедиться, что шампунь не содержит парабенов и силиконов. Именно в мороз они приносят самый большой вред.

Правило 5 – усиленное питание

Для максимального ухода за волосами зимой необходимо хотя бы раз в неделю использовать маски для дополнительного увлажнения и укрепления. Так вы сбережете и сможете восстановить баланс влаги. Достаточно подержать средство на волосах 7-10 минут, чтобы получить положительный результат. А если у вас есть больше времени, лучше дополнительно замотать голову полотенцем и походить с маской до 30 минут. Некоторые комплексы подходят для ухода за волосами зимой: масло ши, пшеничных зародышей или авокадо.

Правило 6 – не выходите на улицу сразу после укладки

Как ухаживать за волосами зимой: не выходите сразу после укладки на улицу / Pexels

В морозы лучше вообще отказаться от горячей укладки феном, выравнивателем, стайлером или плойкой. Но если очень хочется сделать хорошую прическу, не выходите сразу после этого на улицу. Рекомендуется хотя бы час провести в помещении, чтобы волосы успели остыть.

Правило 7 – используйте сыворотки для разглаживания

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Даже если вы обычно не пользуетесь разглаживающими сыворотками, лучше начать это делать в холодную погоду. Так вы дополняете уход за волосами зимой еще одним средством для активного увлажнения и восстановления.

Правило 8 – правильно высушивайте волосы

Специалисты рекомендуют сушить волосы только естественным способом. Но на это не всегда хватает времени, поэтому большинство пользуется феном. Как ухаживать за волосами зимой? Не забывайте перед этим наносить специальную термозащиту. Также обязательно досушивайте волосы до конца. Если выйти на мороз с мокрой головой, волосы замерзнут и станут ломкими.

Правило 9 – защититесь от электризации

Защита от электризации - важный этап ухода за волосами зимой / Pexels

Следует вместо шапки носить зимние шелковые шарфы или прятать волосы под капюшоном. Они не сжимают голову, не травмируют корни и не создают статического эффекта. Также можно добавить к ежедневному уходу специальный кондиционер от электричества. Выбирать его нужно в соответствии с типом своих волос.

Уход за волосами зимой: еще несколько советов