Як захистити волосся від морозу: топ-10 правил

Зима — не лише одна з найбільш чарівних пір року, але й справжній період випробувань для нашого волосся. В цей час воно починає тьмяніти, випадати, стає посіченим і ламким. ТСН.ua розповідає, яким повинен бути догляд за волоссям взимку.

Правило 1 — вітаміни і їжа

Правильний догляд за волоссям взимку повинен починатися зсередини. Саме тому необхідно додати до щоденного раціону наступні продукти харчування:

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морська капуста;

нежирне м’ясо і птицю;

нежирний йогурт;

морепродукти;

яйця;

горіхи та насіння соняшника;

сезонні фрукти та овочі.

Правильне харчування - основа догляду за волоссям взимку / Pexels

Також для краси волосся потрібні вітаміни, а саме: А, С, Е і D. Вітамін А допомагає прискорити ріст. Вітамін С укріплює та дбає про корені. Вітамін Е повертає здоровий блиск. А завдяки вітаміну D відбувається стимулювання волосяних фолікул, а тому ріст клітин в цибулинах значно пришвидшується.

Якщо додати ці вітаміни в раціон з продуктами або просто купити в аптеці та приймати щоденно, вам не доведеться думати, як доглядати за волоссям взимку. Воно буде залишатися блискучим та гладким.

Правило 2 — скажіть “ні” гарячій воді

Якщо ви будете мити голову гарячою водою, волосся буде сильніше страждати після виходу на вулицю. Тому намагайтеся звести до мінімуму коливання температур та мийте волосся прохолодною водою. Також це позитивно вплине на роботу сальних залоз. Адже, чим вища температура води, в якій ви миєте голову, тим швидше волосся буде забруднюватися.

Правило 3 — відмовтесь від частого миття

Щоб догляд за волоссям взимку був правильним, відмовтеся від частого миття голови / pixabay.com

Як доглядати за волоссям взимку? Краще в холодний період року мити голову не так часто, як літом. Так ви зможете вберегти волосся від пересушування і видалення природного жиру зі шкіри голови, який відповідає за зволоження волосся.

Правило 4 — підберіть шампуні для зимового догляду

Щоб догляд за волоссям взимку був максимальним, краще перейти на шампуні, в складі яких є олії. Вони допомагають активно живити волосся. Також варто впевнитися, що шампунь не містить парабенів та силіконів. Саме в мороз вони приносять найбільшої шкоди.

Правило 5 — посилене живлення

Для максимального догляду за волоссям взимку необхідно хоча б раз в тиждень використовувати маски для додаткового зволоження та зміцнення. Так ви збережете та зможете відновити баланс вологи. Достатньо потримати засіб на волоссі 7-10 хвилин, щоб отримати позитивний результат. А якщо у вас є більше часу, краще додатково замотати голову рушником і походити з маскою до 30 хвилин. Деякі комплекси олій також підійдуть для догляду за волоссям взимку: олія ши, пшеничних зародків чи авокадо.

Правило 6 — не виходьте на вулицю відразу після укладання

Як доглядати за волоссям зимою: не виходьте відразу після укладання на вулицю / Pexels

В морози краще взагалі відмовитися від гарячого укладання феном, вирівнювачем, стайлером чи плойкою. Але якщо дуже хочеться зробити гарну зачіску, не виходьте відразу після цього на вулицю. Рекомендовано хоча б годину провести в приміщенні, щоб волосся встигло охолонути.

Правило 7 — використовуйте сироватки для розгладження

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Навіть якщо ви зазвичай не користуєтеся сироватками, краще почати це робити в холодну погоду. Так ви доповнюєте догляд за волоссям взимку ще одним засобом для активного зволоження та відновлення.

Правило 8 — правильно висушуйте волосся

Спеціалісти рекомендують сушити волосся лише природним способом. Але на це не завжди вистачає часу, тому більшість користується феном. Як доглядати за волоссям взимку? Не забувайте перед цим наносити спеціальний термозахист. Також обов’язково досушуйте волосся до кінця. Якщо вийти на мороз з мокрою головою, волосся замерзне і стане ламким.

Правило 9 — захистіться від електризування

Захист від електризування - важливий етап догляду за волоссям взимку / Pexels

Варто замість шапки носити взимку шовкові шарфи або ховати волосся під капюшоном. Вони не здавлюють голову, не травмують корені та не створюють статичного ефекту. Також можна додати до щоденного догляду спеціальний кондиціонер від електризування. Вибирати його потрібно відповідно до типу свого волосся.

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