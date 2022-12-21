Клуб Реброва підписав гравця російського "Локомотива"

Чинний чемпіон ОАЕ "Аль-Айн" підписав гравця московського "Локомотива" Тіна Єдвая.

Про це повідомила пресслужба клубу у Twitter.

Деталі угоди не розкриваються. Відомо, що найближчим часом захисник пройде медичне обстеження.

У Локомотиві" заявили про оренду 27-річного хорвата до кінця сезону. Російський клуб отримає виплату компенсації за оренду Єдвая, а "Аль-Айн" матиме можливість викупу гравця після завершення сезону.

"Аль-Айн" очолює український тренер Сергій Ребров. Також у складі клубу із ОАЕ виступає капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, який у поточному сезоні забив чотири голи та віддав три гольові передачі.

Після 11 турів підопічні Реброва з 18 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці. Лідирує "Аль-Ахлі" – 25 балів.

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