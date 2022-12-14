"Ми ведемо дискусії": в "Шахтарі" відповіли, чи змінить Мудрик клубну прописку

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін пролив світло на майбутнє вінгера Михайла Мудрика. Нині тривають перемовини з низкою клубів.

Про це він сказав у інтерв’ю The Athletic.

"Чесно кажучи, я не знаю (чи відбудеться трансфер у січні – ред.). Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби за Мудрика і що хочемо ми. Різниця не дуже велика, але це не те, що нам потрібно. Перемовини ведуться. Один клуб, інший, вони домовляються, процес іде.

Чи буде він закритий цього місяця? Я не знаю. Можливо, 50 на 50, що це трапиться взимку. Не хочу зараз говорити про цифри, ми ведемо дискусії. Є інтерес з боку деяких англійських клубів.

Якщо вірити газетам, то це всі представники АПЛ. Але, чесно кажучи, це правда, оскільки я мав контакт з багатьма командами. Багато хто залучений до цього процесу", – заявив Палкін.

"Шахтар" має намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу у груповому раунді Ліги чемпіонів.

На нього претендують багато європейських клубів, серед яких "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сіті" та ПСЖ.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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