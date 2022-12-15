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Малиновський продовжив контракт з "Аталантою" – ЗМІ

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Малиновський продовжив контракт з "Аталантою" – ЗМІ

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Сторони вирішили продовжити свою співпрацю.

"Аталанта" продовжила контракт з українським півзахисником Русланом Малиновським.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Зазначається, що "бергамаски" активували можливість продовження контракту. Нова угода між сторонами діятиме до 2024 року.

Також "Аталанта" продовжила контракт із Луїсом Муріелем.

  • Цього сезону 29-річний українець зіграв за "Аталанту" 14 матчів, у яких забив один гол і відзначився двома результативними передачами.
  • "Аталанта" посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А.

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Дата публікації
Перегляди
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