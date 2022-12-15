Малиновський продовжив контракт з "Аталантою" – ЗМІ

"Аталанта" продовжила контракт з українським півзахисником Русланом Малиновським.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Зазначається, що "бергамаски" активували можливість продовження контракту. Нова угода між сторонами діятиме до 2024 року.

Також "Аталанта" продовжила контракт із Луїсом Муріелем.

Despite the rumors Luis #Muriel and Ruslan #Malinovskyi are not free agents from July 2023. #Atalanta have already triggered the option to extend their contracts until 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2022

Цього сезону 29-річний українець зіграв за "Аталанту" 14 матчів, у яких забив один гол і відзначився двома результативними передачами.

"Аталанта" посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А.

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