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Малиновский продлил контракт с "Аталантой" — СМИ

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
179
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Малиновский продлил контракт с "Аталантой" — СМИ

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Стороны решили продолжить свое сотрудничество.

"Аталанта" продлила контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

Об этом сообщает журналист Николо Скиря в Twitter.

Отмечается, что "бергамаски" активировали возможность продления контракта. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2024 года.

Также "Аталанта" продлила контракт с Луисом Муриэлем.

  • В этом сезоне 29-летний украинец сыграл за "Аталанту" 14 матчей, в которых забил один гол и отличился двумя результативными передачами.
  • "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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Дата публикации
Просмотры
179
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