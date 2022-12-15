Малиновский продлил контракт с "Аталантой" — СМИ

Стороны решили продолжить свое сотрудничество.
"Аталанта" продлила контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским.
Об этом сообщает журналист Николо Скиря в Twitter.
Отмечается, что "бергамаски" активировали возможность продления контракта. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2024 года.
Также "Аталанта" продлила контракт с Луисом Муриэлем.
Упустите rumors Luis #Muriel and Ruslan #Malinovskyi не являются free agents из July 2023.— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2022
- В этом сезоне 29-летний украинец сыграл за "Аталанту" 14 матчей, в которых забил один гол и отличился двумя результативными передачами.
- "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
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