Малиновский продлил контракт с "Аталантой" — СМИ

"Аталанта" продлила контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

Об этом сообщает журналист Николо Скиря в Twitter.

Отмечается, что "бергамаски" активировали возможность продления контракта. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2024 года.

Также "Аталанта" продлила контракт с Луисом Муриэлем.

В этом сезоне 29-летний украинец сыграл за "Аталанту" 14 матчей, в которых забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

"Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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