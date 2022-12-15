"Ця зима стане для них катастрофою": Єрмак про обстріли росіян

Єрмак запевнив, що ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на сьогоднішній обстріл звільненого Херсона, а також пояснив мету загарбників.

Про це він написав у Телеграм.

"Ворог обстрілює Херсон, намагається вдавати активність на Півночі, наче зомбі лізе на наші позиції у Бахмуті, створює тиск на півдні Донецької області. Росіяни не рахують загиблих. Вони розуміють, що якщо не розтягнуть фронт зараз, то ця зима стане для них катастрофою. Вся їх стратегія зрозуміла. Буде важко, але ми продовжимо рух до мети - вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде", - написав він.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська другий день поспіль обстрілюють центральну частину Херсона. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у себе в соцмережах.

За його словами, окупанти вдарили за сто метрів від будівлі Херсонської обласної військової адміністрації на площі Свободи, де під час вчорашнього обстрілу зруйновали два поверхи. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше двоє людей.

На місці події наразі працюють екстрені служби. За даними ОВА, у місті зникло світло.

У місцевих пабліках повідомляли про дві хвилі обстрілу: про перші вибухи написали о 10:12, об 11:14 стало відомо про нові удари.

14 грудня росіяни вдарили по Херсону із реактивних систем залпового вогню. В результаті виявилася сильно пошкоджена будівля Херсонської ОВА.

Російський ракетний терор триває, Херсон, Сумщина, Дніпропетровщина під ударами

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