Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни знову обстріляли центр Херсона: відомо про двох загиблих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
84
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни знову обстріляли центр Херсона: відомо про двох загиблих

Фото ілюстративне. / Фото: Associated Press

Окупанти вдарили за сто метрів від ОВА.

У четвер, 15 грудня, російська армія знову обстріляла центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше двоє людей.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора", - наголосив він.

За словами Тимошенка, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Окупанти атакували ОВА з реактивних систем залпового вогню. У результаті обстрілу пошкоджені два поверхи.

Читайте також:

Російський ракетний терор триває, Херсон, Сумщина, Дніпропетровщина під ударами

Російський ракетний терор триває, Херсон, Сумщина, Дніпропетровщина під ударами

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
84
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація