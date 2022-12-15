Росіяни знову обстріляли центр Херсона: відомо про двох загиблих

Окупанти вдарили за сто метрів від ОВА.

У четвер, 15 грудня, російська армія знову обстріляла центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше двоє людей.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора", - наголосив він.

За словами Тимошенка, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Окупанти атакували ОВА з реактивних систем залпового вогню. У результаті обстрілу пошкоджені два поверхи.

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