Підрозділ просить авто на Бахмутському напрямку: оголошено збір

Оголошено збір на автівку для військових.

Підрозділ, який брав участь у звільненні Херсонщини, просить авто. Тепер він виконуватиме важливі завдання на Бахмутському напрямку.

Колеса на фронті дають змогу швидко пересуватися, а це рятує життя. Разом ми можемо зробити добру справу і підтримати тих, хто береже наш спокій! Будь-який вклад - дуже цінний!

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Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати мирні села та міста України. За минулу добу, 14 грудня, внаслідок обстрілів загинули 8 цивільних людей, ще 19 отримали поранення.

Мапа боїв на 14 грудня: ЗСУ ліквідувало два пункти управління рашистів

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