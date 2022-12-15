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Підрозділ просить авто на Бахмутському напрямку: оголошено збір

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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702
Час на прочитання
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Підрозділ просить авто на Бахмутському напрямку: оголошено збір

Фото: ТСН.ua

Оголошено збір на автівку для військових.

Підрозділ, який брав участь у звільненні Херсонщини, просить авто. Тепер він виконуватиме важливі завдання на Бахмутському напрямку

Колеса на фронті дають змогу швидко пересуватися, а це рятує життя. Разом ми можемо зробити добру справу і підтримати тих, хто береже наш спокій! Будь-який вклад - дуже цінний!

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© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати мирні села та міста України. За минулу добу, 14 грудня, внаслідок обстрілів загинули 8 цивільних людей, ще 19 отримали поранення.

Мапа боїв на 14 грудня: ЗСУ ліквідувало два пункти управління рашистів

Мапа боїв на 14 грудня: ЗСУ ліквідувало два пункти управління рашистів

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Дата публікації
Перегляди
702
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