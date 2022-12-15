Объявляем сбор на авто на Бахмутское направление

ТСН.ua объявляет сбор на авто на Бахмутское направление для Виталия – брата и мужа работников нашей команды.
Подразделение Виталия участвовало в освобождении Херсонщины. Теперь он будет выполнять важные задачи на Бахмутском направлении. Ребятам очень нужно авто!
Колеса на фронте позволяют быстро передвигаться, а это спасает жизнь. Вместе мы можем сделать доброе дело и поддержать тех, кто хранит наше спокойствие!
Любой вклад – очень ценный!
Цель: 120 000.00 ₴
Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/9NPTLSjc1b
Номер карты банки: 5375 4112 0387 2556
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