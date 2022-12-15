ЗСУ ліквідували 590 окупантів і знищили 12 артилерійських систем ворога за добу.

Російські війська втратили близько 590 людей особового складу за добу. Наразі загальні бойові втрати Росії українське командування оцінює в 96 590 військових.

Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, штаб оновив дані про загальні втрати російської військової техніки:

2 975 танків (+5 за останню добу)

5 946 бойових броньованих машин (+9)

1 943 артилерійські системи (+12)

406 реактивних систем залпового вогню (+2)

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1 644 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+27)

592 крилаті ракети

16 кораблів

4 563 автомобілів і автоцистерн (+1)

172 одиниці спеціальної техніки (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що армія Російської Федерації намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти також намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Зеленський за 3 грудня: війна, церква, енергетика

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