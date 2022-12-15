Россияне снова обстреляли центр Херсона: известно о двух погибших

Оккупанты ударили в ста метрах от ОВА.

В четверг, 15 декабря, российская армия снова обстреляла центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера", — подчеркнул он.

По словам Тимошенко, на месте работают экстренные службы.

Напомним, русские войска 14 декабря обстреляли здание Херсонской ОВА. Оккупанты атаковали ОВА из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела повреждены два этажа.

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