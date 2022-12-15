"Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів: перелік

В Україні 15 грудня затримується низка потягів через те, що ворожий артобстріл пошкодив контактну мережу під Нікополем на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Відомо про затримку таких потягів:

Поїзд №62 Одеса - Харків прямуватиме із затримкою на 4 год.;

Поїзд №276 Київ-Запоріжжя - на 4,5 год.;

Поїзд №119 Львів - Запоріжжя на 2 год.;

Поїзд №120 Запоріжжя - Львів на 30 хв.

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом "Укрзалізницею" задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро. Від 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08.

Читайте також: