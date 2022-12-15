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"Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів: перелік

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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368
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"Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів: перелік

Фото: УНІАН

Під Нікополем окупани пошкодили контактну мережу.

В Україні 15 грудня затримується низка потягів через те, що ворожий артобстріл пошкодив контактну мережу під Нікополем на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Відомо про затримку таких потягів:

  • Поїзд №62 Одеса - Харків прямуватиме із затримкою на 4 год.;
  • Поїзд №276 Київ-Запоріжжя - на 4,5 год.;
  • Поїзд №119 Львів - Запоріжжя на 2 год.;
  • Поїзд №120 Запоріжжя - Львів на 30 хв.

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом "Укрзалізницею" задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - наголосили у повідомленні. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро. Від 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08.

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Дата публікації
Перегляди
368
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