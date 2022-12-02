"Укрзалізниця" запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро

У перший рейс вирушить 10 грудня зі Львова.

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро. Він буде сполучати північне Полісся та Волинь зі Львовом, Києвом та Дніпром.

Про це повідомили у преслужбі компанії.

Від 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08. Він буде курсувати через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції. До Києва прибуватиме о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію - о 18:25.

У зворотньому напрямку рейс матиме також через день, але по парних числах. Так, 12 грудня рейс відправиться з Дніпра о 07:02. Після столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, а далі Поліссям до Львова, куди прибуде о 06:55.

Повний перелік зупинок можна переглянути на сайті "Укрзалізниці". Квитки - у застосунку, чат-боті та на booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, від 11 грудня "Укрзалізниця" повертає міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) - Кошице (Словаччина). Потяги проходитимуть через станцію Чоп.

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