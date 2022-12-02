Жителів Молдови закликають підготувати "тривожну валізку" з речами першої необхідності: документами, грошима, ліками.

Про це йдеться в урядовому Telegram-каналі Prima Sursă.

"Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, і це позначається на Республіці Молдова. Декілька рекомендацій від МВС на випадок нових відключень електроенергії в країні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пішоходам рекомендують носити світловідбивні елементи та вмикати ліхтарики. Наголошують, що людям у приміщеннях, варто ходити сходами, а не ліфтами, а також витягнути з розеток електроприлади.

Нагадаємо, що Молдову знеструмило після масованої ракетної атаки агресорки Росії по енергетичних об'єктах України. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Москва намагається залишити її країну у темряві.

У країні спостерігається дефіцит електроенергії, а тому громадян закликали економити.

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