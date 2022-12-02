Російський генерал віддав окупантам боягузливий наказ: подробиці

Загарбникам заборонено розвантажувати/завантажувати військову техніку на відстані ближче, ніж 100 км до лінії бойового зіткнення.

Російські окупанти постійно відчувають вміння воїнів ЗСУ знищувати їхні важливі цілі та розривати логістичні ланцюжки.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 1 грудня.

"За наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднаного угруповання військ армії країни-агресора генерал Суровікін віддав наказ щодо заборони проводити будь-які розвантажувальні/завантажувальні роботи на залізничному транспорті, насамперед з ешелонами з озброєнням та військовою технікою та боєприпасами на відстані ближче, ніж 100 км до лінії бойового зіткнення", – зазначив Громов.

Нагадаємо, полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула повідомив, що окупанти готуються до здачі лівобережжя Херсонщини.

Крім того, американські аналітики з Інституту дослідження війни. повідомляють, що загарбники готуються до відступу у Запорізькій області.

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