Де атакують окупанти і що роблять ЗСУ: з’явилася нова мапа бойових дій

Російські окупанти атакують позиції українських військових на на сході, зокрема найважчі бої тривають під Бахмутом на Донеччині.

Про це свідчать дані мапи бойових дій станом на 1 грудня, яку опублікувало Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що головні бойові дії бої наразі відбуваються на сході України. Там російська армія намагається наступати на трьох напрямках – у районі Сватового, Кремінної та Бахмута.

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Ситуація біля Бахмута є найважчою, адже там окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їхз півдня від міста.

Ситуація на інших ділянках фронту не змінилася. Загарбники продовжують обстріли на Херсонщині та Запоріжжі. А ЗСУ водночас завдають ударів по районах зосередження ворожих сил на тимчасово окупованих територіях.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0xAQrqjdIK



#StandWithUkraine pic.twitter.com/LIeruieRiT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 1, 2022

Нагадаємо, російські війська в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку та змусити ЗСУ залишити місто. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, який впевнений, що ворожі плани проваляться.

За оцінками американських аналітиків, що російські військові від кінця травня проводять постійні атаки на невеликі селища біля Бахмута, втрачаючи велику кількість живої сили. Всі ці зусилля дозволили просунутись лише на кілька кілометрів.

У Генштабі ЗСУ підтверджують, що окупанти зосереджуюють основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, а також на Авдіївському напрямках. Українські війська 30 листопада відбили там низку атак.

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