Российский генерал отдал оккупантам трусливый приказ: подробности

Захватчикам запрещено разгружать/загружать военную технику на расстоянии ближе 100 км до линии боевого столкновения.

Российские оккупанты постоянно испытывают умение воинов ВСУ уничтожать их важные цели и разрывать логистические цепочки.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 1 декабря.

"По имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединенной группировкой войск армии страны-агрессора генерал Суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные/погрузочные работы на железнодорожном транспорте, прежде всего с эшелонами с вооружением и военной техникой и боеприпасами на расстоянии ближе, 100 км до линии боевого столкновения", — отметил Громов.

Напомним, полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула сообщил, что оккупанты готовятся к сдаче левобережья Херсонщины.

Кроме того, американские аналитики из Института исследования войны. сообщают, что захватчики готовятся к отступлению в Запорожской области.

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