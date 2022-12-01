Оккупанты готовятся к сдаче левобережья Херсонщины: эксперт назвал причину

Российские оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области.

Из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

Об этом заявил полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула в эфире "Апостроф TV".

"Российские войска отходят от Днепра на левом берегу Херсонской области, оставляя там менее ценные мобилизованных солдат. Это указывает на то, что они готовятся сдать ту территорию. Они начинают отходить, потому что содержать ту часть оккупированной территории для них очень тяжело, поскольку там для них достаточно проблемная логистика. Чтобы поставлять им оружие, боеприпасы и прочее, им нужно это везти либо из Крыма, либо из Мариуполя, а эти маршруты простреливаются ВСУ", - объяснил военный эксперт.

Отметим, 11 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что враг усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

Напомним, украинские военные, которые ежедневно дают отпор российским оккупантам на передовой, сейчас нуждаются в теплой одежде и средствах обогрева.

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